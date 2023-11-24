Мир 24 ноября 2023, 18:21 Украинцы попросили помочь с переездом из Запорожской области в Россию Рогов: жители подконтрольного Украине Запорожья хотят уехать в Россию

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Сотни жителей временно подконтрольного киевскому режиму города Запорожье массово обратились с просьбой оказать им помощь с переездом в Россию. Об этом РИА «Новости» рассказал глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«К нам массово поступают обращения, без преувеличения их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожье с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию», — сказал он.

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По словам Рогова, обращения также поступили от запорожцев, которые вынужденно переехали из Украины в Германию, Австрию и Словакию.

Ранее бывшая военнослужащая ВСУ, переехавшая к родственникам в ДНР, заявила о желании получить российское гражданство. Женщине пришлось добираться до близких через немецкую и грузинскую территории.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов посоветовал украинцам просить российское гражданство, чтобы избежать гибели в зоне боевых действий.