Мир 23 декабря 2022, 01:34 Украинцы попросили Эстонию не запускать праздничные фейерверки Postimees: украинские беженцы призвали Эстонию отказаться от рождественских фейерверков РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конгресс украинцев Эстонии направил местной общественности просьбу сократить или отказаться от рождественских и новогодних фейерверков в этом году. Об этом сообщило издание Postimees.

Конгресс украинцев ведет деятельность по обеспечению безопасности прибывших в Эстонию беженцев.

Реклама

«Сейчас время, когда вся эта хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье. Каждая ракета фейерверка убивает это возрожденное чувство покоя и трезвого ума. Мы хотели бы попросить отменить фейерверки в этом году», – говорится в обращение конгресса.

Реклама

С конца февраля в Эстонию въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч человек живут в стране.

В Великобритании зафиксировали рост числа бездомных среди украинских беженцев. Британцы не хотят принимать вынужденных переселенцев на фоне роста инфляции. Правительство Британии ранее сообщало, что более 2000 украинских семей с детьми остаются без крыши над головой. В связи с этим властей попросили увеличить объемы финансовой поддержки домохозяйств.