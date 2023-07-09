Мир 09 июля 2023, 22:44 Украинцы попали в ДТП с автобусом в Польше TVP: автобус с украинцами протаранил грузовик в Польше РИА «Новости»

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Автобус с украинцами врезался в фуру в Хелмском районе Польши. Об этом сообщило издание TVP.

Авария случилась около 02:00. Автобус протаранил припаркованный на обочине грузовик, когда направлялся к польско-украинской границе.

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В результате смертельные травмы получила 33-летняя женщина, сейчас ее гражданство уточняется. Также у двух украинцев диагностировали телесные повреждения, их госпитализировали.

Ранее беженец с Украины врезался в дом жительницы британского города Стокпорт. Пьяный мужчина объяснил случившееся переживаниями из-за конфликта на родине. Правоохранители выяснили, что украинец не справился с управлением и врезался на спортивной Audi S7 в дом женщины. Ущерб от повреждения дома оценили в 120 тысяч фунтов (примерно восемь миллионов рублей).