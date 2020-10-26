Украинцы поддержали идею пожизненного заключения за коррупцию

О необходимости использования Будапештского меморандума, межгосударственного документа о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, поддержали 78% украинцев.

Об этом они сообщили в ходе всеукраинского опроса, проведенного в воскресенье одновременно с местными выборами. Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные экзитпола группы «Рейтинг, за пожизненное заключение за коррупционные преступления» высказался 81% опрошенных.

Подавляющее большинство респондентов (95%) поддержали предложение президента Украины Владимира Зеленского сократить число депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек. За введение пожизненного заключения за коррупцию отдал свои голоса 81% участников опроса.

Положительно оценили возможность создания в Донбассе свободной экономической зоны 45% респондентов, негативно — 43%. За легализацию каннабиса в медицинских целях высказались 70% опрошенных и 24% — против.

Ранее Владимир Зеленский предложил в день местных выборов провести всеукраинский опрос по важным для граждан темам. Его результаты будут носить консультативный характер. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал эту идею самой большой фальсификацией избирательного процесса за всю историю страны.