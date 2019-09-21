Украинцы останутся без Hyperloop

На Украине активно продвигал проект создания Hyperloop прежний министр инфраструктуры Владимир Омелян. Но как он признал после своей отставки, при помощи идеи о реализации Hyperloop он хотел добиться, чтобы жители страны «поверили в себя».

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«Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации», — заявил Криклий.

Министр добавил, что это было бы «однозначно и быстрее, и проще». Также Крикилий отметил, что они с Омеляном друг друга уважают, и «никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Hyperloop».

«В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет», — подчеркнул министр, сказав при этом, что он все равно хочет, чтобы инфраструктура Украины «ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям».

Hyperloop — эта система, которая состоит из стальных труб. Внутри них перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической «подушке». Автором этой идеи является изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск.