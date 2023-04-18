Мир 18 апреля 2023, 09:06 Украинцы остались без медпомощи из-за большого числа раненых солдат ВСУ Офицер Марочко: жители Украины остались без медпомощи из-за наплыва раненых солдат ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Мирным жителям Харьковской и Днепропетровской областей отказывают в лечении в больницах из-за большого числа раненых украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что лечебные учреждения переполнены военнослужащими, из-за этого простым людям не оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

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«Профильные специалисты задействованы в лечении раненых, койкомест в больницах нет», — написал офицер.

ВСУ при этом наносят удары по медицинским учреждениям. Так, 13 апреля украинские войска обстреляли Сватовскую центральную районную многопрофильную больницу из американской системы HIMARS. Здание получило серьезные повреждения.

Украинские войска выпустили в пасхальную ночь по Донецку 20 ракетных снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел вели со стороны населенного пункта Очеретино. В результате пострадали семь человек, одна женщина погибла.