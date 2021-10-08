Украинцы обвинили газовые компании в махинациях и завышении платежей в квитанциях

Жители Украины обвинил местные газовые компании в махинациях и завышении платежей в квитанциях. Об этом сообщило издание Politeka.

По данным издания, компании игнорируют переданные людьми показания счетчиков и рассчитывают суммы исходя из среднегодового объема потребления. Из-за этого суммы в платежках получаются гораздо выше тех, на которые рассчитывали потребители.

Но возмущения украинцев компании не волнуют, они отказываются делать перерасчет и заявляют, что жители сами не успевают вовремя подать сведения счетчиков. В пресс-службе консультационного центра «ГазПравда» сообщили, что этими действиями поставщики пытаются получить сверхприбыли в следующем году.

Украинцам посоветовали письменно обращаться в компании с требованием объяснить суммы и подсчитать объем полученного газа согласно счетчикам. Так как их действия не просто манипуляция, а прямое нарушение лицензионных условий.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что газотранспортная система Украины десятилетиями не ремонтировалась и может лопнуть в любой момент. Поэтому «Газпром» не будет увеличивать поставки себе в убыток.