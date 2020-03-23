Украинские власти в связи с пандемией коронавируса должны помочь людям: выплатить деньги безработным, запретить увольнение сотрудников и сделать льготы на ЖКХ. Такое мнение высказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Он рассказал, что многие предприятия сейчас закрываются. По его словам, через месяц у людей может не остаться денег, чтобы купить еду и лекарства. Поэтому Аваков считает, что государство должны выработать меры поддержки.

«Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета — как кризисное обеспечение по вынужденной безработице… около 2,5 тысячи — 3 тысячи гривен (90-10 долларов) в месяц…», — написал Аваков в Facebook. По его словам, на это время нужно ввести льготы на ЖКХ — до 50-75 %.

Министр предложил на период карантина остановить «начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц», а государственному аппарату, госпредприятиям и компаниям на бюджетном финансировании нужно запретить увольнять сотрудников или отправлять их в неоплачиваемые отпуска.

Аваков считает, что для осуществления этого плана государству придется пойти на экстраординарные шаги. Нужно пересмотреть бюджет, создать стабилизационный фонд для финансирования антикризисных мер, увеличить дефицит госбюджета, провести реструктуризацию внешних долгов, заключить новое соглашение с МВФ.

По последним данным, 73 человек заболели коронавирусом на Украине. Трое из них умерли, один выздоровел. Об этом написало РИА «Новости». В рамках борьбы с вирусом украинское правительство запретило все массовые мероприятия, до 3 апреля закрыты все учебные заведения.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его стране может грозить развал из-за пандемии.