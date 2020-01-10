Украинцы назвали боксера Ломаченко предателем из-за ролика с военными

Пользователи предположили, что Ломаченко специально выложил черно-белую версию видео, чтобы на нем нельзя было различить российский флаг. На кадрах видно бойцов спецназа, а диктор читает стихотворение о православной вере на русском языке.

«Видео от украинца, в котором восславляется русская армия, какие они честные и вежливые, пропаганда лжи от украинского боксера», — написал один из его подписчиков.

Публикацию назвали «поступком явно не адекватного человека». Юзеры заявили, что им стыдно, что Ломаченко представляет Украину, рекомендовали сменить гражданство, а кто-то попросил «выжечь ему глаза после увиденного».

В сентябре 2019 года Ломаченко в интервью YouTube-каналу «Би-би-си» заявил, что в России у него много друзей-спортсменов, и разрывать отношения с ними из-за сложной политической обстановки он не намерен.