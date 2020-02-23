Украинцы нашли «вирус, который заражает страну». Они устроили митинг у офиса Зеленского

Около сотни активистов пришли к офису Зеленского с требованием отправить в отставку Авакова.

«Аваков и является тем вирусом, который заражает страну. Он опасен, токсичен и должен уйти с должности», — приводит издание «Громадское» слова участницы митинга Лизы Жариковой. Активисты обвиняют главу МВД Украины Арсена Авакова в бездействии по расследованиям нападений на гражданских активистов и журналистов.

К офису президента пришел защитник обвиняемой по делу Шеремета Яны Дугарь — адвокат Виталий Коломиец. Он рассказал о запугивании свидетелей и влиянии на работу экспертов из-за системы, которую якобы создал Аваков.

Арсен Аваков занял пост главы украинского МВД в феврале 2014 года. Спустя пять с половиной лет его переназначили. Он является одним из двух министров, которые остались в правительстве после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.