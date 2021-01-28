Украинцы нашли в родословной Байдена киевские корни

Авторы текста сослались на родословную президента, которую составил специалист Тим Доулинг и опубликовал на Geneanet.org.

Выяснилось, что в конце XIV — начале XV веков в Англии обитал прямой предок Байдена по одной из мужских линии — барон Саймон де Фельбригг. Украинцы знают, что он был женат на Малгожате Тешинской.

Женщина была известной исторической фигурой — дочерью польского аристократа Пшемыслава I Носака, князя Тешинского и Гологовского. Пшемыслав был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучки царя Руси Юрия I (Галицкого).

Самое интересное, что прадедом Казимира I был князь Казимир I Опольский — правнук великого князя киевского Мстислава I. Бабушкой Казимира I была Дюранса — дочь великого князя киевского Мстислава Владимировича, старшего сына Владимира Мономаха. А дальше идут польские аристократы, родственные с русскими Рюриковичами. Там и Верховный князь из династии Пястов, и внук великого князя киевского Святополка II, и внук Владимира Великого.

Если Доулинг не ошибся со славянской женой Малгожате Тешинской, то у Байдена есть крепкие корни, уходящие к Рюриковичам.