Украинцы напали на ребенка во время автопробега в поддержку РФ в Афинах

Во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!», который прошел в Афинах, группа украинцев напала на одну из машин. В результате семилетняя девочка получила травму руки.

Мать пострадавшей девочки Светлана рассказала РИА «Новости», что они ехали за остальными машинами. В районе площади Омония дорогу перекрыли полицейские, им сказали свернуть на улицу Минандру. По словам женщины, они «оказались там как в ловушке».

«С двух сторон стояли украинцы, впереди был светофор, и мы не могли проехать. Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», — поделилась Светлана.

Полицейские, по ее словам, находились в это время рядом. Правоохранители кричали, чтобы они уезжали, но остановить нападавших даже не пытались.

«Быстро мы уехать не могли. Но они (полиция — прим. ред.) не пытались остановить нападавших. Украинцев было много, они были с двух сторон улицы», — отметила мать пострадавшей девочки. По ее словам, травму ребенку нанес мужчина. Она отметила, что нападавшие на русском языке выкрикивали ругательства.

«И я не понимаю, зачем полиция направила нас туда, и полиция видела, что там украинцы», — рассказала Светлана.

Помощь девочке оказали в больнице, родители написали заявление в полицию. Ребенок имеет российское и греческое гражданства.

Нападение было совершено и на других участников автопробега — двух греков, чья машина отстала от колонны. Это произошло в районе площади Омония. Десятки человек пытались вырвать флаги России и Греции. Нападавшие били по авто. Один из них кастетом разбил голову участнику пробега. Нападавшими, по словам греков, были мигрантами из Грузии. Происшествие зафиксировали правоохранители.