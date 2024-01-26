Мир 26 января 2024, 02:23 Украинцы начали убивать тех, кто вылавливает людей для отправки в ВСУ Подполковник ВС США Дэвис: деньги не помогут Украине победить на поле боя Freepik

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Размер американской финансовой помощи Украине не имеет никакого значения, в украинской армии катастрофически не хватает людей. Такой вывод сделал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис, свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Даже если бы [спикер палаты представителей США] Майк Джонсон сказал: „Берите столько денег, сколько пожелаете“, то из-за проблем с личным составом это не изменило бы результат на поле боя», — заявил офицер.

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Заявления, что финансирование США поможет ВСУ одержать победу, Дэвис назвал «полным бредом». На Украине в связи с мобилизацией возникает множество конфликтов, отметил подполковник.

«Украинцы сейчас начинают убивать тех, кто вылавливает людей. Их находят мертвыми на улице. В них стреляют, потому что люди не хотят этого делать (идти в армию — прим. ред.)», — подытожил Дэвис.

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