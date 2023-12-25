Мир 25 декабря 2023, 03:58 Украинцы начали скупать кнопочные телефоны из-за рассылки электронных повесток РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинцы начали скупать кнопочные телефоны марок Nokia или Eriksson, чтобы не получать электронные повестки из военных комиссариатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Украина.ру».

« В Киеве и других городах скупают кнопочные телефоны с отсутствием опции получения электронных уведомлений. Это связывают с грядущей рассылкой электронных повесток», — уточнил канал.

Реклама

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал появления в стране электронных повесток. По его словам, подобные уведомления планируют отправлять и тем мужчинам, которые сейчас находятся за пределами Украины в других странах.

Помимо этого, бывший советник мэра Ивано-Франковска Назарий Кишак заявил, что ухудшение положения украинской армии в зоне боевых действий вынудит власти страны пойти на крайние меры и организовать блокпосты для вручения повесток о мобилизации. По его словам, в пехоту пойдут блогеры, дети пафосных деятелей, мажоры и в целом все, кто попадется. Относительно последнего уже имеются прецеденты, когда военкомы задержали в одесском спортзале 15-летних подростков.