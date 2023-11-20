Мир 20 ноября 2023, 18:45 Украинцы начали массово переселяться в Киев из других городов Politico: почти 600 тысяч украинцев переселились в Киев из-за проблем с ПВО ZUMA Press / Global Look Press

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Жители Украины массово перебираются в Киев из-за проблем с противовоздушной обороной в их родных городах. Об этом сообщило издание Politico.

«В Киеве и окрестностях сейчас находятся почти 600 тысяч вынужденных переселенцев из других частей Украины», — указали авторы публикации.

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По их данным, в украинскую столицу активно переезжают люди из Днепра и Запорожья. Люди объясняют это тем, что Киев лучше защищают средства ПВО, отметило издание.

В октябре 2022 года российская армия начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

Президент России Владимир Путин отмечал, что первая такая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не раз обращал внимание, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.