Украинцы набросились на TikTok-блогера, вставшего на защиту русского языка

Девушка, которая служит в украинской армии, выложила на своей странице в TikTok видео, в котором поддержала русскоязычных. Ее раскритиковали в соцсетях и предложили уволить из рядов ВСУ.

«Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом», — написала автор видео. На фоне играет песня на русском языке.

На этот ролик обратил внимание участник военной операции в Донбассе Александр Гром в Facebook.

Он возмутился из-за ее поступка и сообщил, что девушка — офицер подразделения морально-психологического обеспечения ВСУ. Гром подчеркнул, что на нее уже наложили дисциплинарное взыскание, однако это, по его словам, «не решит проблему в целом». В комментариях под его постом посыпались оскорбления в адрес девушки. Кто-то предложил ее уволить.

Ранее 15-летняя киевская школьница заявила в TikTok, что ей не нравится украинский язык. После этого ее данные оказались в базе сайта «Миротворец».