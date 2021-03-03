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    03 марта 2021, 08:31

    Украинцы набросились на TikTok-блогера, вставшего на защиту русского языка

    Андрей Иванов

    Девушка, которая служит в украинской армии, выложила на своей странице в TikTok видео, в котором поддержала русскоязычных. Ее раскритиковали в соцсетях и предложили уволить из рядов ВСУ.

    Украинцы набросились на TikTok-блогера, вставшего на защиту русского языка

    «Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом», — написала автор видео. На фоне играет песня на русском языке.

    На этот ролик обратил внимание участник военной операции в Донбассе Александр Гром в Facebook.

    Он возмутился из-за ее поступка и сообщил, что девушка — офицер подразделения морально-психологического обеспечения ВСУ. Гром подчеркнул, что на нее уже наложили дисциплинарное взыскание, однако это, по его словам, «не решит проблему в целом». В комментариях под его постом посыпались оскорбления в адрес девушки. Кто-то предложил ее уволить.

    Ранее 15-летняя киевская школьница заявила в TikTok, что ей не нравится украинский язык. После этого ее данные оказались в базе сайта «Миротворец».