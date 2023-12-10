Мир 10 декабря 2023, 03:13 Украинцы изрезали сумку пенсионера из-за герба России RT: мужчины в Харькове срезали с сумки украинца надпись «Россия» и флаг РФ Сайт мэра и правительства Москвы

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Мужчины в военной форме остановили на вокзале пожилого мужчину у которого на сумке были нашивки с надписью «Россия» и гербом РФ. Они стали срезать изображения, сообщил RT.

Пользователи украинских пабликов написали, что пенсионера остановили на вокзале в Харькове. Судя по кадрам, силовики вырезали с сумки прохожего надпись «Россия» и герб РФ. После того, как вещь была испорчена, ему пригрозили, что в следующий раз будут разговаривать «по-другому».

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Украинские власти упорно продолжают выступать за запрет всего, что связано с Россией, прежде всего, это коснулось языка. В результате, от этого страдают простые украинцы.

В Одессе, например, полицейским не понравилось, что уличный музыкант исполнял песни Цоя и «Короля и Шута» на руссом языке. Молодой человек находился на Дерибасовской улице, когда к нему подошел патруль с требованием прекратить петь. Правоохранители пригрозили, что в следующий раз может подойти «кто-то другой» и разговор сложится иначе.