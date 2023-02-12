Мир 12 февраля 2023, 18:35 Украинцы испытали новый дрон-камикадзе с реактивным стартом Кадры запуска нового украинского беспилотника с реактивным стартом появились в Сети

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На Украине прошли испытания нового беспилотника с реактивным стартом. Кадры запуска опубликовал руководитель конструкторского бюро NAURocket Сергей Пипко.

На видео видно, что дрон-камикадзе запускают из кузова небольшого грузовика при помощи реактивного двигателя. Такой запуск делает ненужной для БПЛА взлетно-посадочную полосу — он взлетает с места, используя ракетный ускоритель. Далее дрон продолжает полет при помощи обычного поршневого двигателя с толкающим винтом.

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Как отметило издание «Военное обозрение», новый украинский беспилотник очень похож на иранский Arash-2. Этот тот самый дрон, в закупках которого у Ирана обвиняли Россию.

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Сообщается, что дальность его полета может доходить до тысячи километров.

Разработавший дрон NAURocket — студенческое конструкторское бюро экспериментального ракетостроения Национального авиационного университета.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что у ВСУ почти не осталось боеприпасов. Они очень быстро заканчиваются из-за интенсивности боев, сказал замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.