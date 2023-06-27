Мир 27 июня 2023, 10:50 Украинцы испугались угрозы и попросили Зеленского разорвать отношения с Белоруссией Украинцы попросили Зеленского разорвать дипломатические отношения с Белоруссией из-за РФ Flickr

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Жители Украины потребовали у президента страны Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Петицию они опубликовали на сайте украинского лидера.

Одной из главных причин призыва автор назвал партнерство и совместную деятельность главы Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

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«Это сотрудничество не только усиливает политические и экономические связи между двумя странами, но и создает угрозу национальной безопасности Украины», — указано петиции.

Прекращение отношений с республикой станет «сильным политическим шагом» и сигналом для стран-партнеров, посчитал автор петиции. Коллективное обращение опубликовали 26 июня, его поддержали менее тысячи человек. Для того чтобы петицию рассмотрели, нужно 25 тысяч голосов.

При этом ранее Украина допустила участие Лукашенко в переговорах с Россией. Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что «группа переговорщиков» уже сформирована, но президент Белоруссии вполне может ее пополнить.