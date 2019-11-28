Украинцы хотят посадить Порошенко в тюрьму

Опрос проводил Киевский международный институт социологии. Против лишения бывшего президента неприкосновенности высказались 21% респондентов.

На прошлой неделе представитель Госбюро расследований Украины заявил, что экс-президент должен считаться подозреваемым как минимум по двум статьям украинского УК — о насильственном свержении и захвате власти и злоупотреблении служебным положением.