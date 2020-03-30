Украинцев заставляли платить за карантин

Украинцам, которые прилетели из Вьетнама и из столицы Катара Дохи, посольства предложили оплатить обязательную обсервацию из собственного кармана. Речь шла о двух неделях по цене 169-339 евро.

Telegram-канал «Политика Страны» напомнил, что 28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об обязательной обсервации граждан страны, вернувшихся домой из-за границы после даты объявления.

«Сейчас мы готовим список соответствующих локаций. Ими, в частности, могут стать украинские отели, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности», — сказал глава государства. Но он не сказал, что изоляция будет для украинцев платной.

Выяснилось, что прилетевшим из Вьетнама людям посольство предложило разместиться в отелях «Пуща конгресс отель» по цене 169 евро с человека за 14 дней, и «Рамада Энкор» — за 215 евро.

Прилетевшим из Дохи украинцам попытались навязать размещение в отеле «Козацкий» за счет государства. В других отелях их обязали устраиваться за собственный счет — 169-339 евро.

Как сообщили журналисты «Страны.ua», прилетевшие из-за границы в аэропорт Борисполя попросту разъехались по домам, предварительно подписав обязательство о двухнедельной изоляции.

По последним данным, на Украине зафиксировано 475 случаев заболевания коронавирусом и десять летальных случаев.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что кабмин обязал всех украинцев, прибывающих из-за границы, соблюдать режим обсервации.