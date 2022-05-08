Украинцев заподозрили в подготовке провокаций к «Бессмертному полку» в Мадриде

Выходцы с Украины могут устроить провокации в Мадриде во время акции «Бессмертный полк». Таким предположением с изданием «Газета.ru» поделилась резидент ассоциации «Развитие российско-испанского сотрудничества» Виктория Самойлова.

В Испании акция пройдет сегодня, 8 мая. Она начнется в 13:00 по московскому времени от мадридской станции метро «Аточа».

«Мы знаем, что активисты Навального и украинцы планировали внедриться в колонну и поднимать портреты проституток, одетых в военную форму, как они делали в прошлые годы. Они это снимали на камеру и распространяли, чтобы испортить репутацию шествию. Также они планируют внедриться в колонну и поднимать плакаты против Владимира Путина, военной спецоперации на Украине», — сказала Самойлова.

Она отметила, что организаторы подготовились к возможным провокациям и попросили о помощи местную полицию. Правоохранительные службы Мадрида согласились обеспечить порядок во время шествия «Бессмертного полка». Самойлова выразила уверенность в том, что акция пройдет спокойно и «без эксцессов», а все варианты провокаций «отработаны и предусмотрены».