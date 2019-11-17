  • Украинцев задержали в Словакии с 700 кг янтаря

    17 ноября 2019, 04:41

    Валерия Шафирко

    Четверо украинцев были задержаны в Словакии. В их автомобилях было обнаружено почти 700 килограммов янтаря стоимостью около 653 тысяч евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя криминального отделения Главного финансового управления республики Ивану Скоканову.

    Как отмечается в материале, при таможенном досмотре четырех автомобилей с украинскими госномерами в них было обнаружено 698,9 килограмма янтаря. В страну камень ввозился нелегально.

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    Скоканова пояснила, что, в связи с этим были задержаны четыре гражданина Украины, находившиеся в этих машинах.

    Представитель криминального отделения Главного финансового управления республики добавила, что камень можно было ввезти в страну легально. Для этого янтарь надо было зарегистрировать в качестве ввозимого товара, а также растаможить, пояснила Скоканова. Она подчеркнула, что в данном случае этого не произошло.

    В отношении задержанных украинских граждан возбуждено уголовное дело. Им грозит заключение сроком от четырех до десяти лет.