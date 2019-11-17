Украинцев задержали в Словакии с 700 кг янтаря

Как отмечается в материале, при таможенном досмотре четырех автомобилей с украинскими госномерами в них было обнаружено 698,9 килограмма янтаря. В страну камень ввозился нелегально.

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Скоканова пояснила, что, в связи с этим были задержаны четыре гражданина Украины, находившиеся в этих машинах.

Представитель криминального отделения Главного финансового управления республики добавила, что камень можно было ввезти в страну легально. Для этого янтарь надо было зарегистрировать в качестве ввозимого товара, а также растаможить, пояснила Скоканова. Она подчеркнула, что в данном случае этого не произошло.

В отношении задержанных украинских граждан возбуждено уголовное дело. Им грозит заключение сроком от четырех до десяти лет.