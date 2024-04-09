Мир 09 апреля 2024, 22:19 Украинцев задержали по подозрению в убийстве четырех мужчин в Польше Rzeczpospolita: украинцев заподозрили в убийстве четырех мужчин в Польше Freepik

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Польская полиция расследует дело об убийстве четырех мужчин в Варшаве, среди подозреваемых есть граждане Украины. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

По данным издания, тела мужчин нашли в заброшенном многоквартирном доме в районе Воля. Мертвых людей обнаружил человек, проживавший в пустующем доме. На место сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов и судмедэксперты.

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Представитель главного управления полиции Варшавы Роберт Шумята рассказал, что изувеченные тела трех мужчин спрятали под мусором на разных этажах здания. Четвертое тело закопали во дворе дома.

Полицейские арестовали семерых бездомных в возрасте от 30 до 50 лет, проживавших в здании, среди них есть граждане Украины.

По данным польской радиостанции RMF24, преступление было совершено на почве сведения счетов между бездомными поляками и украинцами.

Ранее беженка с Украины убила в Германии приютившего ее немца из-за отказа прописать в квартире.