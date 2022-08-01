Украинцев выгнали из ресторана в Черногории за провокацию с флагом

Скандал из-за демонстрации флага Украины разгорелся на курорте в Черногории. Сотрудники одного из ресторанов в городе Петровац выгнали украинских туристов, которые устроили такой перформанс.

По словам хозяина ресторана, украинцы два дня пытались провоцировать национальными флагами туристов из России. В итоге между ними произошел конфликт, написало РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Vijesti.

Видео с потасовкой, которое сняли очевидцы, уже появилось в Сети. На кадрах можно видеть, как один из сотрудников с криком: Out! (вон — прим. ред.) — выгоняет из ресторана людей, обернутых в украинские флаги.

Ранее на поведение граждан Украины жаловались жители и других стран. В Италии местная жительница сообщала, что приезжие постоянно устраивают скандалы, хотя их никто не трогает. В качестве примера она рассказала историю о нападениях одной украинки. Беженка бросалась на нее в парке и обзывала «русской проституткой».