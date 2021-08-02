Украинцев возмутило предложение генерала ВСУ атаковать Донбасс

Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил о готовности ВСУ к наступлению на ДНР и ЛНР. Это заявление вызвало бурную негативную реакцию среди украинцев в Сети, написало ИА Nation News.

По словам Романенко, Украина должна готовиться к масштабному наступлению на Донбасс, поскольку конфликт можно решить только силовым методом.

Однако простым украинцам не понравилось это предложение. Они раскритиковали заявление Романенко в соцсетях. Многие отметили, что Россия скорее всего отреагирует на подобные действия, что может привести к потере государственности Украиной.