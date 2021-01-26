Украинцев возмутил резкий рост цен за коммунальные услуги

С 1 января в стране выросли цены на газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф, который раньше действовал на первые 100 к Вт электроэнергии. Из-за повышения тарифов за коммуналку в разных частях страны уже прошли протесты.

«Если мы, молодые, еще можем заплатить, заработать что-то, то бабушка уже, допустим, не может», — процитировал телеканал слова жительницы, которую шокировали цены за услуги ЖКХ.

Ситуация с ростом цен взволновала украинцев и по другим причинам. Мужчина, который работает дворником, отметил, что цены в стране продолжают расти, в то время как зарплаты не увеличиваются. С проблемами столкнулась и другая жительница, которая одна воспитывает ребенка. Она отметила, что ее шокировал резкий рост цен.

«За одну комнату 2,5 тысячи (гривен, около 6,7 тысячи рублей — прим.ред.)? Реально? Я не знаю, куда правительство вообще смотрит», — возмутилась другая украинка.

На прошлой неделе власти Украины ввели государственное регулирование цен на газ до окончания отопительного сезона или до завершения карантина, который ввели из-за пандемии. Правительство зафиксировало их на уровне 6,99 гривны за кубометр.