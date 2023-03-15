Мир 15 марта 2023, 05:29 Украинцев в Швейцарии вынудили продать машины, чтобы не остаться без средств для «выживания» 20 Minuten: беженцев с Украины принуждают продавать автомобили в Швейцарии Pxhere

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Сотням украинских беженцев в Швейцарии придется продать свои автомобили, чтобы избежать риска остаться без социальных пособий от государства. Об этом сообщила газета 20 Minuten.

Авто получателей пособий, среди которых и украинцы, подлежат продаже, если их стоимость превышает размер выплат, которые в зависимости от кантона составляют несколько тысяч франков, сообщила Швейцарская конференция по вопросам социальной помощи. Беженцы должны использовать полученные средства на обеспечение своих потребностей.

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В кантоне Люцерн продать автомобиль придется, если его цена превышает четыре тысячи франков (почти 330 тысяч рублей) на человека или 10 тысяч франков (824 тысячи рублей) на семью. Таков размер пособия в этом регионе страны. У владельца транспортного средства есть месяц на его продажу. Затем, в зависимости от вырученной суммы, соцвыплаты прекращаются.

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Из данных властей Люцерна следует, что в регионе зарегистрирован 141 украинский беженец с автомобилем. Из них 132 человека получили социальную помощь в феврале. Стоимость большинства из указанных автомобилей, по мнению местных властей, превышает размер установленного пособия.

Такие же правила власти намерены ввести и в других кантонах страны.