Мир 06 декабря 2023, 08:46 Украинцев стали задерживать за неправильное произношение слов Марочко: СБУ задерживает украинцев за неправильное произношение слов Ministry of Defense of Ukraine

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Служба безопасности Украины задерживает граждан на Купянском направлении за неправильное произношение украинских слов. Об этом рассказал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, в 30 километрах от линии боевого соприкосновения на Купянском направлении дежурят общие наряды полиции и СБУ. Они отыскивают военных, которые самовольно покидают места несения службы. Также дежурные выявляют диверсантов и пророссийски настроенных бойцов.

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«Примечательно, что поводом для ареста может послужить даже не правильное произношение украинских слов», — уточнил Марочко.

Ранее офицер сообщал, что украинские боевики сократили интенсивность огня на Краснолиманском направлении. По его словам, это связано с погодными условиями. Также в рядах ВСУ происходят большие потери живой силы из-за некачественной подготовки и постоянных нарушений устава.