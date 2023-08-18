Мир 18 августа 2023, 01:49 Украинцев решили убеждать пойти в военкоматы с помощью социальной рекламы РИА «Новости»

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Украинское Минобороны представило плакаты, мотивирующие жителей страны прийти в военкоматы. В социальной рекламе военнослужащие ВСУ убеждают украинцев в том, что страхи надо преодолевать в бою.

«Мы разработали кампанию, основная идея которой состоит в том, что признавать собственные страхи — это уже смело, а войску нужны смелые люди», — сообщили на сайте Минобороны.

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Помимо плакатов министерство разработало мотивационные видеоролики, которые будут показывать на украинских телеканалах.

В четверг, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увольнении всех областных военкомов. Это решение связано с коррупционным скандалом. За взятки главы военкоматов помогали украинским мужчинам избежать призыва по мобилизации и даже покинуть страну, хотя во время военного положения это запрещено.

После масштабной антикоррупционной проверки сотрудников военкоматов на Украине завели 112 уголовных дел, в том числе против руководителей областных, городских и районных учреждений, а также врачей военных комиссий.

Наибольший резонанс вызывало дело против бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Во время специальной военной операции семья экс-чиновника приобрела люксовые автомобили и недвижимость в Испании на общую сумму около четырех миллионов долларов.