Мир 23 ноября 2022, 19:45 Украинцев решили более жестко наказывать за публикацию данных о ракетных ударах Верховная Рада Украины предложила ужесточить наказание за информацию о ракетных ударах РИА «Новости»

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В Верховную раду внесли законопроект об ужесточении наказания за публикацию данных об ударах по объектам инфраструктуры. Об этом сообщили на сайте украинского парламента.

За распространение информации о повреждениях инфраструктурных объектов, которую не обнародовали госструктуры, население предложили штрафовать «в размере от одной до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов». Также в качестве наказания могут присудить до 240 часов общественных или до двух лет исправительных работ.

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С 10 октября российские военные наносят массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Это началось через два дня после диверсии на Крымском мосту, к которой причастны спецслужбы Украины.

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В среду, 23 ноября, во многих подконтрольных киевскому режиму городах прозвучала воздушная тревога. В стране отключили Хмельницкую, Южно-Украинскую и Ровенскую АЭС от энергосистемы из-за резкого падения потребления электроэнергии.

Жителей страны уже предупредили об аварийных отключениях света в ближайшие сутки.