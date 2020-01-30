    30 января 2020, 12:22

    Украинцев разозлил рекламный щит о партнерстве с Россией

    Ольга Ситникова

    Жители Киева пожаловались на билборд у станции метро «Житомирская». На нем изображен украинский бизнесмен Олег Кастюшкин и надпись: «Россия — наш стратегический партнер». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на 24tv.ua.

    Киевлян возмутил рекламный щит рекламой. По их мнению, такой плакат — агитация. Горожане также уточнили, что билборд нарушает закон о государственном языке.

    По информации сайта «Утро.ру», пользователи соцсети Facebook бурно обсуждают инцидент. Некоторые из них предложили порвать и сжечь изображение.

    Активисты пожаловались на плакат в правоохранительные органы. В итоге сотрудники коммунальных служб сняли плакат.

    Журналист Юлия Витязева прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале.

    «Киеве очередной скандал. Местный бизнесмен проплатил провокационные билборды о партнерстве Украины с Российской Федерацией. Ночью, после волны возмущения местных жителей, коммунальщики приехали снять борды. Но осадочек остался. Ждем заявлений от активистов, Муждабаева и СБУ», — написала она.