Украинцев разозлил рекламный щит о партнерстве с Россией

Киевлян возмутил рекламный щит рекламой. По их мнению, такой плакат — агитация. Горожане также уточнили, что билборд нарушает закон о государственном языке.

По информации сайта «Утро.ру», пользователи соцсети Facebook бурно обсуждают инцидент. Некоторые из них предложили порвать и сжечь изображение.

Активисты пожаловались на плакат в правоохранительные органы. В итоге сотрудники коммунальных служб сняли плакат.

Журналист Юлия Витязева прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале.

«Киеве очередной скандал. Местный бизнесмен проплатил провокационные билборды о партнерстве Украины с Российской Федерацией. Ночью, после волны возмущения местных жителей, коммунальщики приехали снять борды. Но осадочек остался. Ждем заявлений от активистов, Муждабаева и СБУ», — написала она.