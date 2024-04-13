Мир 13 апреля 2024, 09:10 Украинцев призвали закупаться генераторами и пауэрбанками Миноэнерго Украины призвало граждан закупаться генераторами и пауэрбанками РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителям Украины следует позаботиться о себе и приобрести генераторы, чтобы не остаться без электричества в случае возможных блэкаутов. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Да, готовьтесь, закупайтесь пауэрбанками и генераторами. Но мы делаем все от нас зависящее, чтобы в итоге они не понадобились», — сказал он.

Реклама

По словам министра, атаки на энергетические объекты на территории Украине являются самыми мощными с момента начала конфликта, а негативное влияние ударов продолжает расти.

На Украине несколько тепловых электростанций получили настолько серьезные повреждения, что их будет невозможно восстановить к следующему отопительному сезону. Глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что речь идет о потере до 80% мощностей от прежнего объема.

Гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко призывал украинцев беречь электричество в вечерние часы.