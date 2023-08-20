20 августа 2023, 01:47
Украинцев призвали восстать против Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы должны требовать отставки Зеленского
Граждане Украины должны массово потребовать отставки президента Владимира Зеленского после провала контрнаступления ВСУ. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем блоге на YouTube.
«Нужно что-то делать с Зеленским, еще раз призываю собирайтесь, <…> кто-то должен проявить инициативу. <…> Нужно выдвигать ему уже какие-то условия», — сказал он.
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По словам эксперта, Зеленский подвел Украину к грани катастрофы из-за своей неспособности управлять страной во время конфликта. Соскин уверен, что он очень опасен для государства.
Ранее Олег Соскин заявил, что провал Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления является еще одним доказательством того, что президент страны проявил неспособность управлять в условиях военного времени.
В статье для Asia Times американский журналист Стивен Брайен написал, что ВСУ могут потерять контроль над Купянском, так как войска ВС России начали стремительно продвигаться вперед на Харьковском направлении.
Владимир Зеленский
Украина
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