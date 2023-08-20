Мир 20 августа 2023, 01:47 Украинцев призвали восстать против Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы должны требовать отставки Зеленского Официальный сайт Президента Украины

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Граждане Украины должны массово потребовать отставки президента Владимира Зеленского после провала контрнаступления ВСУ. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем блоге на YouTube.

«Нужно что-то делать с Зеленским, еще раз призываю собирайтесь, <…> кто-то должен проявить инициативу. <…> Нужно выдвигать ему уже какие-то условия», — сказал он.

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По словам эксперта, Зеленский подвел Украину к грани катастрофы из-за своей неспособности управлять страной во время конфликта. Соскин уверен, что он очень опасен для государства.

Ранее Олег Соскин заявил, что провал Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления является еще одним доказательством того, что президент страны проявил неспособность управлять в условиях военного времени.

В статье для Asia Times американский журналист Стивен Брайен написал, что ВСУ могут потерять контроль над Купянском, так как войска ВС России начали стремительно продвигаться вперед на Харьковском направлении.