04 января 2024, 08:03
Украинцев призвали свергнуть власть Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: украинцам придется сместить Зеленского ради мира
Жителям Украины придется убрать команду Владимира Зеленского от руководящих постов в стране ради достижения мира с Россией. Об этом в эфире своего YouTube-канала сказал бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.
«Для нас, украинцев, проблема кроется только в одном — в Зеленском, Умерове и так далее. Во всех „слугах“, которые держат власть в стране. Если всю эту плесень зеленую, эту шпану убрать, то мы сможем остановить войну», — отметил он.
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Соскин выразил сомнения в способности команды Зеленского эффективно управлять страной.
«Людям не нужно им доверять. Время выбора уже однозначно приходит. Нужно создать коалицию мира», — добавил политолог.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что в текущей ситуации нет предпосылок для мирных переговоров с украинской стороной. Также он назвал абсурдным поиск «формулы мира» без участия российских представителей.
Владимир Зеленский
Россия
Переговоры
Украина
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