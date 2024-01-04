Мир 04 января 2024, 08:03 Украинцев призвали свергнуть власть Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин: украинцам придется сместить Зеленского ради мира РИА «Новости»

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Жителям Украины придется убрать команду Владимира Зеленского от руководящих постов в стране ради достижения мира с Россией. Об этом в эфире своего YouTube-канала сказал бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.

«Для нас, украинцев, проблема кроется только в одном — в Зеленском, Умерове и так далее. Во всех „слугах“, которые держат власть в стране. Если всю эту плесень зеленую, эту шпану убрать, то мы сможем остановить войну», — отметил он.

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Соскин выразил сомнения в способности команды Зеленского эффективно управлять страной.

«Людям не нужно им доверять. Время выбора уже однозначно приходит. Нужно создать коалицию мира», — добавил политолог.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что в текущей ситуации нет предпосылок для мирных переговоров с украинской стороной. Также он назвал абсурдным поиск «формулы мира» без участия российских представителей.