Мир 02 января 2023, 15:06 Украинцев призвали отказаться от оливье и селедки под шубой в новогодние праздники Мэр Днепропетровска Филатов призвал украинцев отказаться от оливье и селедки под шубой РИА «Новости»

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Украинцам нужно постепенно отказываться от традиционных новогодних салатов оливье и селедка под шубой. С таким предложением к жителям страны обратился в своем Telegram-канале мэр Днепропетровска Борис Филатов.

Он подчеркнул, что употребление этих новогодних блюд — советские привычки, от которых нужно постепенно отказываться.

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«Откровенно скажу, что я уже не могу есть эти оливье и „шубу“. Потому что уже третий день пошел. Потому есть предложение. Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек», — написал Филатов.

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Мэр Днепропетровска добавил, что единственным любимым новогодним блюдом для него остается холодец, которым он может питаться всю неделю.

Это не первый случай, когда украинские чиновники требуют пересмотра новогодних традиций.

В конце декабря мэр города Лебедина в Сумской области Александр Баклыков сообщил в Службу безопасности страны о появлении Деда Мороза и Снегурочки на детском утреннике. Появление сказочных героев он посчитал «советской агитацией».

На Украине с 2014 года действует закон о декоммунизации. В его рамках улицам и населенным пунктам дают новые названия, которые не имеют отношения к советскому прошлому. В этом году под опалу попали исторические личности, связанные с Россией. В Одессе снесли памятники Александру Суворову и основательнице города императрице Екатерине II.