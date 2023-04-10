Мир 10 апреля 2023, 21:35 Украинцев призвали не ждать «волшебных дат» контрнаступления ВСУ Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о ежедневном контрнаступлении ВСУ РИА «Новости»

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обратился к жителям страны с просьбой не ждать «волшебных» дат контрнаступления. Оно якобы происходит ежедневно, написал чиновник в Twitter.

«Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат», — подчеркнул Данилов.

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ВСУ, по его словам, действуют «спокойно, системно и последовательно». Секретарь СНБО подчеркнул, что информационный ажиотаж не пойдет на пользу планам сил обороны страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, напомнил RT, говорил о наступлении Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в ближайшие недели.

Бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с «360» отмечал, что российское командование в курсе планов противника, а бойцы ВС России находятся в полной боевой готовности.