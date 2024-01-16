16 января 2024, 14:42
Украинцев призвали экономить электроэнергию
«Укрэнерго» предупредил о риске дефицита электричества из-за обогревателей
Энергетической системе Украины грозит возникновение дефицита вырабатываемой энергии из-за роста потребления жителями страны. Об этом сообщила пресс-служба государственного оператора «Укрэнерго».
В компании подчеркнули, что за последние дни зафиксировали несколько случаев максимального потребления энергии из-за наступивших холодов, когда люди начали включать обогреватели и сокращения выработки солнечными электростанциями из-за облачной погоды.
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«Диспетчерский центр предупреждает о возможности возникновения в течение дня дефицита в энергосистеме на уровне 1%2, — указал оператор.
«Укрэнерго» пояснил, что дефицит возникает, когда потребление электричества резко растет, а станции не способны с такой же скоростью выработать достаточное количество энергии.
В этой связи потребителей попросили с 09:00 до 19:00 по возможности отказаться от использования мощных электроприборов, к которым относятся обогреватели и кондиционеры. Это сократит объем потребления и снизит нагрузку на станции.
В начале января директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что украинцам грозит отключение электроэнергии из-за сильных морозов. Он пояснил, что энергосистема страны не сможет самостоятельно покрыть дефицит. Его можно восполнить за счет соседних стран, но этого объема может не хватить.
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