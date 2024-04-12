Мир 12 апреля 2024, 12:05 Украинцев призвали экономить электричество ДТЭК призвал украинцев экономить электричество весь 2024 год РИА «Новости»

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Жителям Украины нужно помнить о необходимости бережно относиться к потреблению электричества на протяжении всего 2024 года, особенно в вечернее время. Об этом в Facebook* написал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, которая входит в энергохолдинг ДТЭК.

«Сейчас мы можем сократить потребление электричества, особенно в вечерние часы. Если много людей начнут так делать, то это сработает. Пожалуйста, каждый день с 19:00 до 22:00 экономьте электричество. До конца 2024 года. Пусть для вас это станет привычкой», — сообщил он.

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Несколько дней назад украинские СМИ распространили кадры горящей Трипольской ТЭС, которая являлась крупнейшим энергетическим объектом в Киевской области. Позднее компания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении станции.

Военный эксперт Александр Меркурис заявлял, что уничтожение ТЭС продемонстрировало крах ПВО на Украине.

*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.