Мир 06 января 2023, 14:22 Украинцев призвали экономить электричество после наступления холодов «Укрэнерго» предупредила об опасности серьезной нагрузки на электросети из-за морозов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Наступление холодов привело к росту потребления электроэнергии на Украине. Для того чтобы энергосистема выдержала, в областях пересмотрели нормы лимитов, превышение которых приводит к аварийным отключениям. Компания «Укрэнерго» призвала жителей страны сократить потребление электричества в ближайшие дни, когда придут сильные морозы.

В организации напомнили, что в минувший четверг, 5 января, аварийные отключения из-за превышения лимитов потребления электричества произошли в большинстве областей Украины.

Реклама

«Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления электричества, которое в настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждений», — сказано в сообщении.

Реклама

В «Укрэнерго» призвали жителей сократить потребление электричества и не включать одновременно мощные приборы, чтобы снизить нагрузку на энергосистемы. В компании подчеркнули, что работают над восстановлением поврежденных объектов, но это требует ресурсов и времени.