Украинцев предупредили об угрозе дефицита воды
В СНБО сослались на изучение поверхностных водных объектов Украины на протяжении нескольких лет разными ведомствами из министерств и научных учреждений.
«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — отметили в пресс службе СНБО.
Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что следует в срочном порядке провести оптимизацию расхода воды, сделать все возможное для того, чтобы использовать ее экономно.
«Среди прочего, Данилов обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения», — указали в СНБО.
Ранее Роспотребнадзор РФ дал советы по экономии воды. Это поможет уменьшить цифры в платежках и сохранить ресурсы на планете.