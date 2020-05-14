Украинцев предупредили об угрозе дефицита воды

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявили о возможном дефиците воды в стране и предложили оптимизировать ее расход, чтобы сделать его более экономичным.

В СНБО сослались на изучение поверхностных водных объектов Украины на протяжении нескольких лет разными ведомствами из министерств и научных учреждений.

«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — отметили в пресс службе СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что следует в срочном порядке провести оптимизацию расхода воды, сделать все возможное для того, чтобы использовать ее экономно.

«Среди прочего, Данилов обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения», — указали в СНБО.

Ранее Роспотребнадзор РФ дал советы по экономии воды. Это поможет уменьшить цифры в платежках и сохранить ресурсы на планете.