Мир 19 марта 2023, 12:22 Украинцев предупредили об ужесточении мобилизации из-за потерь ВСУ Бывший премьер Украины Азаров предсказал ужесточение мобилизации из-за потерь ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Власти Украины в ближайшее время усилят мобилизацию мужчин из-за больших потерь личного состава подразделений ВСУ. Об этом на своей странице в Facebook* написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Он подчеркнул, что ни о каком вручении повесток речи уже не идет. Мобилизация превратится в массовые облавы на мужчин и быстрое обучение с переброской в места боевых действий.

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«Теперь будут не просто вручать повестки на руки, а массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда — сразу в учебку на пару дней и на передовую», — написал Азаров.

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Добровольно сложивший оружие боец 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк заявил, что командование ВСУ не учитывает погибших солдат, чтобы не платить компенсации семьям.

Вместо этого военнослужащих записывают как без вести пропавших. От такого поведения командиров большая часть бойцов не хочет выходить на передовую.

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