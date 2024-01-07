Мир 07 января 2024, 18:32 Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии из-за морозов РИА «Новости»

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Украинцы могут столкнуться с отключениями электричества из-за надвигающихся морозов, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире местного телеканала «Первый».

Омельченко заявил, что плановые отключения могут начаться с 7 января, когда энергосистема Украины столкнется с дефицитом мощности. Он предположил, что часть недостающих объемов удастся восполнить за счет поставок от иностранных партнеров, однако этого может не хватить для бесперебойной работы.

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Омельченко подчеркнул, что отключения будут носить «выборочный» характер, а их длительность не должна превысить несколько часов.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко отмечал, что украинская энергосистема находится на грани катастрофы и движется к состоянию «финансового хаоса».

Перед наступлением зимы украинцев предупреждали о введении графика отключения света, если среднесуточная температура опустится ниже -8 градусов. С пропажей электроснабжения в один из первых дней года уже столкнулись жители Киева.