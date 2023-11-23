Мир 23 ноября 2023, 13:59 Украинцев предупредили о возвращении графика отключения света Klymenko Time: украинцев призвали готовиться к двухчасовым отключениям света РИА «Новости»

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Энергосистема Украины не выдержит сильной нагрузки. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил: если зимой температура воздуха опустится ниже -8 градусов, в стране снова введут плановые отключения электричества. Об этом сообщило издание Klymenko Time в Telegram-канале.

«При среднесуточной температуре -8… -10 градусов — именно среднесуточной — к сожалению, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми», — сказал Харченко.

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Он уточнил, что отключения станут краткосрочными — по одному-два часа. Харченко посоветовал подготовиться к зиме заранее, еще до наступления холодов. По его словам, специалисты рассмотрели разные варианты, но не решили проблему дефицита в энергосистеме Украины полностью.

Специалист в области энергетики Юрий Корольчук заявлял, что отключения света на Украине неизбежны и продлятся до 10 часов подряд. По его словам, всего около 30% оборудования удалось привести в рабочее состояние после ракетных ударов прошлого года. По его мнению, проблемы даже на одной АЭС вызовут энергетическую катастрофу.