Мир 17 мая 2023, 22:58 Украинцев предупредили о возможной раздаче повесток на пляжах «Страна.ua»: украинцам могут начать раздавать повестки на пляжах Unsplash

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Украинские военные могут начать раздавать повестки на пляжах, так как это общественное место. С таким заявлением выступила руководитель пресс-центра украинских сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк. Ее слова привело местное издание «Страна.ua».

«Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места, открытые для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже», — подчеркнула Гуменюк.

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Она призвала мужчин не относиться к повесткам как к некой мере наказания. Глава пресс-центра напомнила, что уведомления получают военнообязанные люди.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские провокаторы стали отправлять электронные письма с фейковыми сообщениями, имитирующими повестки.Получателей просят прийти в военкомат для уточнения данных. Также письма содержат вредоносное программное обеспечение.