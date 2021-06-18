Украинцев предупредили о том, что сало может исчезнуть из магазинов

Магазины Украины могут остаться без сала из-за резкого снижения поголовья свиней. Такое предупреждение выпустила Ассоциация животноводов страны, сообщило агентство УНН.

Поголовье упало из-за рекордно низкой рентабельности выращивания свиней. Это объяснила эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Ольга Махно, написала «Полит Россия».

«Украинцы и так не доедают свинины по сравнению с нашими европейскими соседями, а за последние пять лет потребление мяса уменьшилось на семь килограммов на душу населения, что составляет чуть более 30%», — отметила она.

Минздрав Украины запустил в СМИ кампанию о вреде сала для здоровья на фоне бедственного положения животноводческой отрасли. Население пугают развитием диабета и онкологических заболеваний.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников попросил россиян относиться к жиру с уважением. В некоторых случаях он может даже продлить жизнь. У женщин норма жира в организме составляет 20-30% от индекса массы тела, у мужчин — 8-25%.