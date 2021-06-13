Украинцев предупредили о серьезном ударе по стране, который коснется каждого

Запуск газопровода «Северный поток — 2» нанесет серьезный удар по украинской экономике и коснется каждого жителя страны. Бороться надо было не за закрытие проекта, а за многолетний транзитный контракт. Такое заявление в эфире телеканала «Наш» сделал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

«В вопросе „Северного потока — 2“ это коснется каждого украинца, к сожалению. <…> Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике. <…> Что это означает? Что нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие „Северного потока — 2“, а за обеспечение себя транзитным контрактом не на четыре года, а на 14-25 лет», — сказал парламентарий.

Шурфич назвал происходящее «печальными событиями» и выразил сожаление.

4 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил об окончании укладки первой нитки «Северного потока — 2». Через несколько дней на газопроводе начались пусконаладочные работы — трубы стали заполнять голубым топливом.

Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель уже обсуждала «Северный поток — 2» с президентом США Джо Байденом по телефону после его инаугурации в январе. Тогда, как пишет издание, Байден рассказал о компромиссе — временном отключении газопровода, если транзит российского газа через Украину ограничат. По данным газеты, американский лидер говорил о необходимости инициативы немецкой стороны по этому вопросу.