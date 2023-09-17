Мир 17 сентября 2023, 18:21 Украинцев предупредили о риске лишиться света и воды Экс-советник Кучмы Соскин: крупные города Украины останутся без света и воды РИА «Новости»

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Крупные города Украины лишаться света и тепла, а жители многоэтажек могут столкнуться с катастрофой. Такими прогнозами бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин поделился на своем YouTube-канале.

«Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации», — сказал он.

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По словам политолога, без жизненно необходимых ресурсов могут остаться такие города, как Киев, Львов, Днепропетровск, Николаев, Кривой Рог и Харьков.

Соскин связал негативные последствия с утратой Каховской ГЭС. В случае ее неработоспособности упадут мощности всех остальных станций. Помимо этого, у Украины нет доступа к Запорожской АЭС.

Ранее украинские специалисты предупредили о скором появлении «коммунального коллапса» в стране из-за проблем с газом. С началом осеннего сезона на Украине начали массово отключать горячее водоснабжение.