Мир 09 января 2024, 11:08 Украинцев предупредили о риске лишиться пенсий без помощи ЕС Минэкономики Украины допустило приостановку выплаты пенсий без помощи ЕС Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Выплаты пенсий могут временно прекратить на Украине, если Евросоюз в 2024 году перестанет финансово поддерживать страну. Об этом заявила глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times.

Министр пояснила, что в 2024 году украинские власти отдадут приоритет финансированию обороноспособности и обслуживанию госдолга. Из-за этого есть «огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов», указала глава Минэкономики Украины.

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Свириденко уточнила, что без финансовой поддержки от Евросоюза 10 миллионов пенсионеров на Украине могут лишиться льгот, а 1,5 миллиона учителей и 500 тысяч госслужащих остаться без зарплат.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что страна не готовила план Б на случай прекращения денежной помощи со стороны ЕС. По словам министра, если Евросоюз не направит дополнительные средства, украинскому Минфину придется продемонстрировать «волшебство управления».