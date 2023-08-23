Мир 23 августа 2023, 06:17 Украинцев предупредили о многодневных отключениях света предстоящей зимой Эксперт Корольчук: выход из строя одной АЭС на Украине приведет к катастрофе РИА «Новости»

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Из-за повреждения энергосистемы и больших долгов предстоящей зимой отключения света станут на Украине более частым явлением, чем в конце 2022 — начале 2023 годов. Руководитель наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий, специалист в области энергетики Юрий Корольчук заявил об этом изданию «Вести.ua».

В целом, по его словам, при достаточном количестве газа и поддержании работоспособности сетей удастся обеспечить бесперебойное электроснабжение. Но при проблемах на одной-единственной АЭС произойдет энергетическая катастрофа.

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«В аварийном варианте зарубежные партнеры смогут нам помочь, но по вечерам все равно будет дефицит», — предупредил он.

Юрий Корольчук спрогнозировал длительные отключения электричества на Украине этой зимой. Если в конце 2022 — начале 2023 годов они длились в среднем одни сутки в три дня, то в новом сезоне — по четыре-пять раз в тот же период.

Специалист объяснил многие проблемы не только состоянием украинской энергосистемы, но и отсутствием координации между ресурсоснабжающими организациями и государством. На отрасль, по его словам, продолжили давить долги и невозможность до осени что-то исправить.